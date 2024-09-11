T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/09/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :
2024/423 ESAS VAN TUŞBA TOPAKTAŞ MAH. 124 ADA 11 PARSEL
2024/422 ESAS VAN TUŞBA TOPAKTAŞ MAH. 124 ADA 8 PARSEL
2024/421 ESAS VAN TUŞBA DİBEKDÜZÜ MAH. 101 ADA 59 PARSEL
2024/424 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH. 107 ADA 72 PARSEL
2024/425 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 107 ADA 74 PARSEL
2024/426 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 107 ADA 210 PARSEL
2024/451 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 107 ADA 224 PARSEL
2024/455 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 107 ADA 780 PARSEL
#ilangovtr
Basın No: ILN02086900