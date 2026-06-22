T.C VAN 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C VAN 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2025/600
Karar No : 2026/269
İ L A N T U T A N A Ğ I
SANIK MUHAMMAD TUFAIL KHAN, Asraf Ud Dın ve Gulcıhan oğlu, 08/03/1995 PAKİSTAN doğumlu,
Göçmen Kaçakçılığı suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Yukarıda adı geçen sanık MUHAMMAD TUFAIL KHAN'nın açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebligatı yapılamadığı, Gerekçeli kararın tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; Mahkememizin14/04/2026 tarih ve 2025/600 Esas, 2026/269 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında TCK.nun 79/1.a , 62/1 ,53maddeleri uyarınca neticeten sanığın 4 Yıl 2 Ay Hapis ve 83.300,00TL Adli Cezası ile cezalandırılmalarına dair , sanığın yokluğunda karar verilmiş , sanığın açık adresini bildirmediği ve Gerekçeli karar sanığa tebliğ edilmediğinden , 7201 sayılı tebligat kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilan edilmek suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağı , ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur.19/06/2026
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Basın No: ILN02493392