T.C. VAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. VAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/219 Esas
Davacı ÇETİN COŞKUN ile Davalı EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Fen bilirkişi raporunda belirtilen Van ili, Edremit İlçesi, Yenicami Mahallesi, 820 ada 1 parsel, 608 ada 1 parsel, 219 ada 152 parsel sayılı taşınmazların tescili talep edildiğinden, burada hak iddia edenlerin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları, aksi taktirde dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verileceği hususu ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02571891