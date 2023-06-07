T.C. VAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/129 Esas
Davacı Yaşar Odabaşı tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tuşba Belediye Başkanlığı aleyhine açılan 2021/129 Esas sayılı Tapuya Tescil davasının tensip ara kararı gereğince ; .
Dava konusu Van İli Tuşba ilçesi Gülsünler mahallesinde bulunan,
Van İli Tuşba İlçesi Gülsünler Köyü (Gülsünler Mahallesi) 145, 1445, 146, 147, 148, 149 parsel sayılı taşınmaz ile ile 107, 108, 110 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici kaldığı belirtilen taşınmazın üzerinde hak iddia edenlerin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde belgeleri ile birlikte mahkememizin 2021/129 esas sayılı dosyasına itiraz davası açmaları hususu İLAN olunur. 16/02/2021
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Basın No: ILN01841092