T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-04-28 00:00:00 -
T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu Van İli İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi 204 ada, 99 parsel sayılı taşınmazın 389,94 m² lik taşınmazın idare adına tescili ile kamulaştırılan taşınmazın yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Davalı YAKUT ŞİRAZİ hakkında kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/03/2023
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Basın No: ILN01820423