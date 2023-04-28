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Resmi İlanlar T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-04-28 00:00:00 -

T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu Van İli İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi 204 ada, 99 parsel sayılı taşınmazın 389,94 m² lik taşınmazın idare adına tescili ile kamulaştırılan taşınmazın yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Davalı YAKUT ŞİRAZİ hakkında kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/03/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01820423