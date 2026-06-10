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Resmi İlanlar T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
ESAS NO : 2025/2046 Esas
KONU : 594 İlan Yapılması
 
İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemi davasında; Van İli, İpekyolu İlçesi, Bahçıvan Mahallesi, 199 Ada, 21 Parsel Cemal I: Kadir ulaşılamadığı anlaşılmakla; kim olduğu, nerede yaşadığı hususunda bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin son ilan (2. İlan) tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmesi, son ilan (2. İlan) tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde mirasçılık sıfatınızı mahkememize bildirmediğiniz takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02482970