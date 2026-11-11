T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/1291 Esas

DAVALI : SUAT ŞİMŞEK-37916172590-Halilağa Mah. Gaziler No:4İpekyolu/ VAN

Davalı Van ili, Gürpınar İlçesi, Üçdoğan Mahallesi/Köyü, Cilt No:70, Hane No:4 sırasında nüfusa kayıtlı Haci ve Soni oğlu, 25/02/1973 Doğumlu, 37916172590 T.C. Kimlik numaralı, SUAT ŞİMŞEK'e 11/09/2026 tarihli gerekçeli karar ve 21/10/2026 tarihli yeni kayyım adayının dilekçesi ekli olup gerekçeli karar ve 21/10/2026 tarihli dilekçe Suat ŞİMŞEK'e tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen Suat ŞİMŞEK'e "gerekçeli karar ve 21/10/2026 tarihli dilekçe ekli olup, 1 haftalık kesin süre içerisinde itirazda bulunmadığınız taktirde yeni temsilcinin Av. Medeni GÜR'ün olacağı hususu ilanen tebliğ olunur" şerhli tebligatın yapılmasını, son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2026

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Basın No: ILN02590432