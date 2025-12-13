T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/569 Esas

İLAN METNİ

Davalı; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah/Köy, Cilt:13, Aile:806, Sıra:6'da nüfusa kayıtlı, Siirt doğumlu, Memet ve Necme'den olma Abdulbari UZUNBOYLU'ya dava dilekçesi, tensip zaptı, 6. Celse duruşma zaptı ve 13/07/2025 tarihli Fen bilirkişi raporu, 06/06/2025 tarihli İnşaat ve Ziraat bilirkişi kurulu raporu ekli duruşma gün ve saati bildiren tebligat tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 25/12/2025 günü saat 10:35'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği, aksi halde HMK'nın 139, 150. Maddeleri gereğince yokluğunda yargılamaya devam edilip bir karar verileceği ve duruşma gün ve saatini son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02359811