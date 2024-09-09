T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-09-09 00:03:00 -
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/560 Esas
KUMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/09/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:
2024/560 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH.107 ADA 221 PARSEL
2024/564 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH. 107 ADA 222 PARSEL
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Basın No: ILN02086336