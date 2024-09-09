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Resmi İlanlar T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-09-09 00:03:00 -

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/560 Esas

KUMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:

2024/560 ESAS        VAN TUŞBA AYANIS MAH.107 ADA 221 PARSEL

2024/564 ESAS        VAN TUŞBA AYANIS MAH. 107 ADA 222 PARSEL

#ilangovtr

Basın No: ILN02086336