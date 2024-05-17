T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU
MEVKİİ : AKTAŞ MAHALLESİ
PAFTA NO : -
ADA NO : 114
PARSEL NO : 7
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.768,85 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT ERBENZER- 11516439932
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/750 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/05/2024
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Basın No: ILN02032922