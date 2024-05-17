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Resmi İlanlar T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-17 00:00:00 -

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/750 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER           : VAN/İPEKYOLU

MEVKİİ                              : AKTAŞ MAHALLESİ

PAFTA NO                         : -

ADA NO                             : 114

PARSEL NO                      : 7

VASFI                                 :

YÜZÖLÇÜMÜ                    : 3.768,85

MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT ERBENZER- 11516439932

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                   : TEİAŞ

        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/750 Esas sayısında dava açılmıştır.

         2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02032922