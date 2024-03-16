T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-16 00:00:00 -
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/738 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ
MEVKİİ : YALINAĞAÇ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 106
PARSEL NO : 95
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 789,99
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDAL BİBER-35714246710-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/738 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2024
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Basın No: ILN02002855