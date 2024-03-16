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Resmi İlanlar T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-16 00:00:00 -

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/738 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ

MEVKİİ : YALINAĞAÇ MAH.

PAFTA NO :

ADA NO : 106

PARSEL NO : 95

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 789,99

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDAL BİBER-35714246710-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/738 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02002855