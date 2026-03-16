T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, IRGATLI Mahalle, 103 Ada, 49 Parsel tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Irgatlı Mahallesi 103 Ada 49 Parsel İpekyolu / VAN
Yüzölçümü : 18.148,73 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.074.365,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:16
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, IRGATLI Mahalle, 103 Ada, 89 Parsel tarla vasfında taşınmaz
Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Irgatlı Mahallesi 103 Ada 89 Parsel İpekyolu / VAN
Yüzölçümü : 9.853,02 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.488.132,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:45
12/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02423969