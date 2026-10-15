T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Konu : Gaiplik ilanı
Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle, Van ili, İpekyolu İlçesi, Aşağınorşin Mahallesi 469 ada, 50 parsel sayılı numarasında kayıtlı taşınmazın 3/16 hisse maliki ''Aziz oğlu Reşit '' isimli kişilerin sağ olup olmadığı ve yaşayıp yaşamadığı bilinmediğini mütegayyip olduğu belirterek bu kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişi hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur. 06.10.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02570270