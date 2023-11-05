T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2016/632 Esas



DAVALI : FARİBA RAHBAR FARZAM ASL



Davacı EZZATİAN AHAR YOUSEFALİ tarafından davalı FARİBA RAHBAR FARZAM ASL aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



İran uyruklu FARİBA RAHBAR FARZAM ASL'e tebligat yapılamamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün yurtdışı ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili 25/08/2016 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında yapılan evlilik sonucunda çiftin çocuklarının olmadığını ve davalının evlendikten kısa bir süre sonra İran ülkesine gidip tekrar dönmediğini, davalının evlilik birliğinin gereklerine aykırı davranması nedeniyle boşanmalarına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu, 6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı ile ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesi ve H.M.K'nun 147 maddesi uyarınca duruşmanın atılı bulunduğu 11/01/2024 günü saat: 09:30''da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, her iki tarafın da geçerli bir mazereti olmadan duruşmaya katılması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK 150.madde uyarınca işlemden kaldırılacağı ,duruşmaya taraflardan sadece birisinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda duruşmaya devam edileceği, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun FARİBA RAHBAR FARZAM ASL 'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01925019