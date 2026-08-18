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Resmi İlanlar T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/35 Ort. Gid. Satış
 
27/07/2026
 
HİSSEDAR : NAZMİYE SAR (T.C. 746*****142)
 
İLAN

Memurluğumuzca satışa konu tarafınızın hissedar olduğu Trabzon ili, Beşikdüzü İlçesi, Beşikdağ Mahallesi, 544 ada, 6 parselde kayıtlı, 7.647,87 m² yüzölçümlü, tarla ve fındık bahçesi 1 katlı ahşap ev nitelikli taşınmaz için satış ilanı hazırlanmış,1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2026 - 11:00,

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati: 22/12/2026 - 11:00'dir. Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında Nazmiye SAR'a gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup Memurluğumuza ait satış ihale günü ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02530422