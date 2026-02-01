T.C. VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/189 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Kemaliye Mahallesinde, tapunun 113 ada 63 nolu parselinde kayıtlı, 1.337,04 m2 alana sahip, arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan binada yer alan 12. normal kat 48 nolu bağımsız bölüm mesken niteliklidir. Taşınmaz 1/60 arsa paylı olup borçluya ait 1/1 hisse satışa konudur. Cinsi arsa olan taşınmaz parsel üzerindeki binada kat irtifakı kurulmuştur. Taşınmazın açık adresi; Kemaliye Mahallesi, Hisar Sokak, Seyrikebir Sitesi, Dış Kapı No:1, 12. Normal Kat, Daire No:48, Vakfıkebir / Trabzon'dur. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel, imar planında Ticaret + Konut Alanında yer almakta olup Ayrık Nizam 8 kat, E:2.00, Yençok:28 m yapılaşma koşullarına sahiptir. Yaklaşık 3-5 yıllık olan bina doğalgaz altyapılı, çift asansörlü olup kapalı ve açık otopark alanlarına sahiptir. Bağımsız bölüm kat irtifak projesine göre 3+1 hol, mutfak, salon, iki yatak odası, ebeveyn yatak odası ve bağlantılı duş alanı, banyo, tuvalet ve üç balkon alanlarından oluşan bağımsız bölümün brüt 130,00 m², net 102,50 m² kullanım alanına sahiptir. İki cepheli ve üç balkonludur. Taşınmazın tapu kayıtları üzerinde Vakfıkebir Belediyesi tarafından AT 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyanı vardır. Taşınmaz, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı, riskli alan veya rezerv yapı alanı içerisinde yer almamaktadır. Taşınmazın takdir edilen ve 1/1 hisse payı değeri 4.875.000,00 TL'dir. Ayrıntılı bilgi tapu kaydı ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Kemaliye Mahallesi, Ev Bahçesi Mevkii 113 Ada 63 Parsel 12. Normal Kat 48 Nolu Bağımsız Bölüm Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 1.337,04 m2/bağımsız bölüm brüt 130,00 m², net 102,50 m²

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde TİCK (Ticaret+Konut), E:2,00 Yençok:28,00 m. (8 kat) imar adası içinde kalmaktadır. AT 3194 Sayılı Kanun 32. Maddesi gereğince imarmevzuatına aykırıdır.

Kıymeti : 4.875.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: AT 3194 Sayılı Kanun 32. Maddesi gereğince imarmevzuatına aykırıdır./ Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:54

22/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02391782