T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/338 Esas

KARAR NO : 2023/350

Davacı : 54- AHMET ŞEN

55- FATMA ŞEN KARAKUŞ

56- SEYFETTİN ŞEN

Davalı : 1- ADNAN TÜRKEL ve diğerleri

Mahkememizden verilen 21/02/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul) Kısmen Kabul-Kısmen Red karar verilerek;



"1-Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Esentepe Mahallesi, 114 ada 18 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisindeki 23/09/2022 tarihli, fen bilirkişi raporuna ekli krokisinde C Harfi ile gösterilen dava konusu taşınmazın 1/2'sinin davacı Refiye Şen tarafından yaptırıldığının TESPİTİNE, fazlaya ilişkin istemin reddine,



2-Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Esentepe Mahallesi, 113 ada 5 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisindeki 23/09/2022 tarihli, fen bilirkişi raporuna ekli krokisinde B Harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz yönünden davanın REDDİNE,



3-Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Esentepe Mahallesi, 113 ada 5 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisindeki 23/09/2022 tarihli, fen bilirkişi raporuna ekli krokisinde A Harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz yönünden davanın hak düşürücü süre ve hukuki yarar yokluğu nedeniyle REDDİNE,



4-Dava konusu taşınmazın mülkiyetinin davacılara ait olduğunun tespitine ilişkin talebin reddine," şeklinde hüküm kurulmuştur.



Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01874425