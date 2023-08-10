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Resmi İlanlar T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-10 00:00:00 -

T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2021/338 Esas
KARAR NO : 2023/350
Davacı : 54- AHMET ŞEN
55- FATMA ŞEN KARAKUŞ
56- SEYFETTİN ŞEN
Davalı : 1- ADNAN TÜRKEL ve diğerleri

Mahkememizden verilen 21/02/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul) Kısmen Kabul-Kısmen Red karar verilerek;

"1-Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Esentepe Mahallesi, 114 ada 18 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisindeki 23/09/2022 tarihli, fen bilirkişi raporuna ekli krokisinde C Harfi ile gösterilen dava konusu taşınmazın 1/2'sinin davacı Refiye Şen tarafından yaptırıldığının TESPİTİNE, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Esentepe Mahallesi, 113 ada 5 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisindeki 23/09/2022 tarihli, fen bilirkişi raporuna ekli krokisinde B Harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz yönünden davanın REDDİNE,

3-Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Esentepe Mahallesi, 113 ada 5 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisindeki 23/09/2022 tarihli, fen bilirkişi raporuna ekli krokisinde A Harfi ile gösterilen dava konusu taşınmaz yönünden davanın hak düşürücü süre ve hukuki yarar yokluğu nedeniyle REDDİNE,

4-Dava konusu taşınmazın mülkiyetinin davacılara ait olduğunun tespitine ilişkin talebin reddine," şeklinde hüküm kurulmuştur.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01874425