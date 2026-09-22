T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I

Aşağıdaki listesinde ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını mahkememize belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanacağı ve tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk BankasıA.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne(Mahkememizin 2026/213 Esas sayılı dosyası için Şalpazarı T.C. Ziraat Bankası Şubesi’ne) depo edilmesini müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgililerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine/maliklerine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026



Tablo

S.No Esas No Davalılar İl İlçe Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı (m2) Kamulaştırılma Alanı (m2) D. İrtifak - G. İrtifak 1 202645 Alper Öztürk

Aydın Kurt

Aysel Kurt

Ercan Kurt Gökhan Öztürk

Okan Öztürk

Ömer Öztürk

Şennur Baştan Emine Kerim

İsmail Yıldız

Turan Yıldız Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994 3 3.746,65 902,21 2- 2026/202 Ayşe Şafak

Nuray Derman Kemal Derman Gülişan Derman Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 116 1 111,07 3- 2026/213 Bahattin Yanık Bahtiyar Yanık Yusuf Ziya Yanık Trabzon Şalpazarı Çamkiriş 172 35 1.123,74 3,98 174 4 2.129,15 759,19 4- 2026/217 Ahmet Türkel Osman Türkel Trabzon Vakfıkebir Körez 203 14 2.019,68 1.365,05 5- 2026/225 Aslıhan İnce

Aynur Sinan

Erdoğan İnce

İlknur Bank

Mediha Karakoç Mehmet Haşim İnce

Mehtap Güven

Meliha Alp

Naile Sağlam

Neşe Bahadır Saliha Ömür

Şengül İnce

Şennur Sefünç

Ufuk İnce Baş Trabzon Vakfıkebir Körez 214 6 9.623,68 4.010,04 6- 2026/226 Ahmet Güven Uğur Güven Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 680 2 613,26 341,93 7- 2026/227 Ayşegül Ömür Halim Ülgün Trabzon Vakfıkebir Körez 214 16 1.429,31 273,69 8- 2026/249 Ali Aşık

Tolga Aşık Baki Aşık Ömer Aşık Trabzon Vakfıkebir Körez 214 5 11.922,32 3.744,03

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Basın No: ILN02546673