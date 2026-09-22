  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

K A M U L A Ş T I R M A   İ L A N I
 
Aşağıdaki listesinde ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını mahkememize belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanacağı ve tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk BankasıA.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne(Mahkememizin 2026/213 Esas sayılı dosyası için Şalpazarı T.C. Ziraat Bankası Şubesi’ne) depo edilmesini müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgililerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine/maliklerine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026
 
 

Tablo

S.NoEsas NoDavalılarİlİlçeMahalleAdaParselTaşınmaz Alanı (m2)Kamulaştırılma Alanı (m2)
D. İrtifak - G. İrtifak
1 202645
Alper Öztürk
Aydın Kurt
Aysel Kurt
Ercan Kurt
Gökhan Öztürk
Okan Öztürk
Ömer Öztürk
Şennur Baştan
Emine Kerim
İsmail Yıldız
Turan Yıldız
 Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994 3 3.746,65 902,21
2- 2026/202
Ayşe Şafak
Nuray Derman
Kemal Derman
Gülişan Derman
 Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 116 1 111,07  
3- 2026/213
Bahattin Yanık
Bahtiyar Yanık
Yusuf Ziya Yanık
 Trabzon Şalpazarı Çamkiriş 172 35 1.123,74 3,98
174 4 2.129,15 759,19
4- 2026/217
Ahmet Türkel
Osman Türkel
 Trabzon Vakfıkebir Körez 203 14 2.019,68 1.365,05
5- 2026/225
Aslıhan İnce
Aynur Sinan
Erdoğan İnce
İlknur Bank
Mediha Karakoç
Mehmet Haşim İnce
Mehtap Güven
Meliha Alp
Naile Sağlam
Neşe Bahadır
Saliha Ömür
Şengül İnce
Şennur Sefünç
Ufuk İnce Baş
 Trabzon Vakfıkebir Körez 214 6 9.623,68 4.010,04
6- 2026/226
Ahmet Güven
Uğur Güven
 Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 680 2 613,26 341,93
7- 2026/227
Ayşegül Ömür
Halim Ülgün
 Trabzon Vakfıkebir Körez 214 16 1.429,31 273,69
8- 2026/249
Ali Aşık
Tolga Aşık
Baki Aşık
Ömer Aşık
 Trabzon Vakfıkebir Körez 214 5 11.922,32 3.744,03

#ilangovtr

Basın No: ILN02546673