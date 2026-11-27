T.C. VAKFIKEBİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
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T.C. VAKFIKEBİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıdaki listesinde il, ilçe, mahalle, ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşikdüzü Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar erileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026
|S.No
|Esas No
|Davalılar
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|1
|2026/141
|Ayşe Başkan
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|26, 27
|2
|2026/142
|Niyazi Karadeniz
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
110
|5
63
|3
|2026/149
|Ayşe Kırcı, Emine Kırcı, Hacer Korkmaz, Hatun Yiğitel, Havva Ulu, Hikmet Kırcı, Mehmet Akif Kırcı, Yakup Kırcı
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|25
|4
|2026/150
|Hasan Uzun, Hatice Uzun, Hava Çolak, Kezban Kırcı, Metin Uzun, Nadire Kart, Salime Ayvaz, Yunus Uzun
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|24
|5
|2026/151
|Fatma Kırcı, Mustafa Zafer Kırcı, Nejla Aksu, Nermin Yaşar, Ruhan Kırcı
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|17
|6
|2026/152
|Erol Karadeniz, Makbule Karadeniz
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
110
|8
62
|7
|2026/153
|Cengiz Kırcı
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|18
|8
|2026/154
|Safiye Öztel
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|12
|9
|2026/155
|Mustafa Caner Kırcı
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|19
|10
|2026/156
|Sebahat Güngör
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|6
|11
|2026/157
|Seyfi Kırcı
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|42
|12
|2026/158
|Keziban Fiş, Fatma Küçükyılmaz, Gürol Küçükyılmaz, Kadriye Özdemir, Mustafa Küçükyılmaz, Asiye Küçükyılmaz Kıran
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|110
|46
|13
|2026/183
|İnci Erkut
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|110
|54
|14
|2026/184
|Sevim Kara
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|21
|15
|2026/185
|İsmail Kırcı
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|31
|16
|2026/186
|Hatice Kubal, Kemal Küçükyılmaz, Leyla Yurt, Ünal Küçükyılmaz
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|39
|17
|2026/187
|Sabriye Kemal
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Anbarlı
|109
|15
#ilangovtr
Basın No: ILN02604296