K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I

Aşağıdaki listesinde il, ilçe, mahalle, ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşikdüzü Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar erileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026

S.No Esas No Davalılar İl İlçe Mahalle Ada Parsel 1 2026/141 Ayşe Başkan Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 26, 27 2 2026/142 Niyazi Karadeniz Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109

110 5

63 3 2026/149 Ayşe Kırcı, Emine Kırcı, Hacer Korkmaz, Hatun Yiğitel, Havva Ulu, Hikmet Kırcı, Mehmet Akif Kırcı, Yakup Kırcı Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 25 4 2026/150 Hasan Uzun, Hatice Uzun, Hava Çolak, Kezban Kırcı, Metin Uzun, Nadire Kart, Salime Ayvaz, Yunus Uzun Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 24 5 2026/151 Fatma Kırcı, Mustafa Zafer Kırcı, Nejla Aksu, Nermin Yaşar, Ruhan Kırcı Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 17 6 2026/152 Erol Karadeniz, Makbule Karadeniz Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109

110 8

62 7 2026/153 Cengiz Kırcı Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 18 8 2026/154 Safiye Öztel Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 12 9 2026/155 Mustafa Caner Kırcı Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 19 10 2026/156 Sebahat Güngör Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 6 11 2026/157 Seyfi Kırcı Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 42 12 2026/158 Keziban Fiş, Fatma Küçükyılmaz, Gürol Küçükyılmaz, Kadriye Özdemir, Mustafa Küçükyılmaz, Asiye Küçükyılmaz Kıran Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 110 46 13 2026/183 İnci Erkut Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 110 54 14 2026/184 Sevim Kara Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 21 15 2026/185 İsmail Kırcı Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 31 16 2026/186 Hatice Kubal, Kemal Küçükyılmaz, Leyla Yurt, Ünal Küçükyılmaz Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 39 17 2026/187 Sabriye Kemal Trabzon Beşikdüzü Anbarlı 109 15

#ilangovtr

Basın No: ILN02604296