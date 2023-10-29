T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/551 Esas

KARAR NO : 2020/743



Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2020 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS ve 10.000,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Samıra oğlu, 04/03/1996 doğumlu, Suriye Uyruklu MUSTAFA SLIBI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. 27/10/2023

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Basın No: ILN01919821