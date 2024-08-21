T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/8409 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8409 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 1664 ada 14 parsel;

B Blok zemin katındaki 1 nolu bağımsız bölüm

B Blok zemin katındaki 2 nolu bağımsız bölüm

B Blok zemin katındaki 3 nolu bağımsız bölüm

B Blok zemin katındaki 4 nolu bağımsız bölüm

B Blok 1.katındaki 5 nolu bağımsız bölüm

B Blok 1.katındaki 6 nolu bağımsız bölüm

B Blok 1.katındaki 7 nolu bağımsız bölüm

B Blok 1.katındaki 8 nolu bağımsız bölüm

B Blok 2.katındaki 9 nolu bağımsız bölüm

B Blok 2.katındaki 10 nolu bağımsız bölüm

B Blok 2.katındaki 11 nolu bağımsız bölüm

B Blok 2.katındaki 12 nolu bağımsız bölüm

B Blok 3.katındaki 13 nolu bağımsız bölüm

B Blok 3.katındaki 14 nolu bağımsız bölüm

B Blok 3.katındaki 15 nolu bağımsız bölüm

B Blok 3.katındaki 16 nolu bağımsız bölüm

B Blok 4.katındaki 17 nolu bağımsız bölüm

B Blok 4.katındaki 18 nolu bağımsız bölüm

B Blok 4.katındaki 19 nolu bağımsız bölüm

B Blok 4.katındaki 20 nolu bağımsız bölüm

B Blok 5.katındaki 21 nolu bağımsız bölüm

B Blok 5.katındaki 22 nolu bağımsız bölüm

B Blok 5.katındaki 23 nolu bağımsız bölüm

B Blok 5.katındaki 24 nolu bağımsız bölüm

B Blok 6.katındaki 25 nolu bağımsız bölümlerdir.

*** Her ne kadar yukarıda yazılı 25 adet bağımsız bölümlerin özellikleri ve değeri ayrı ayrı belirtilmiş ise de, Uşak İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/143 Esas - 2024/233 Karar sayılı dosyasından kesin olmak üzere verilen ilamı gereğince bilirkişi raporunda yer alan Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 1664 ada 14 parsel - 8.452,70 Ana Taş. Yüzölçümü B Blokta bulunan 25 Adet Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazların bir bütün olarak satılması kararı verilmiş olmakla, müdürlüğümüz dosyasından kıymet takdiri yapılan 25 adet bağımsız bölüm sayılı taşınmazların değeri toplanarak ihaleye çıkarılmasına mahkeme kararı gereğince bir bütün olarak satılmasına

Adresi : Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6.Koru Sokak, Dış Kapı No:113 Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 8.452,70 m2

İmar Durumu: Taşınmaz mücavir alan ve İmar planı sınırları içerisinde ve planında ayrık nizamda 4 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 17.833.760,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde 20/01/2020 tarih - 1860 Yevmiye sayılı Yönetim Planı: 30/12/2019 tarihli beyan şerhi vardır. 16/08/2024 tarihli tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 14:20

16/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02078759