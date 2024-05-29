T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2022/12615 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12615 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ILICAALTI Mevkii, 102 Ada, 1 Parsel, de kain arsa vasfında taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Yeşilkaraağaç M. Ilıcaaltı Mevkii 102 Ada 1 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 588,60 m2
Kıymeti : 147.150,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ILICAALTI Mevkii, 102 Ada, 5 Parsel,de kain arsa vasfında taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi :Yeşilkaraağaç M. Ilıcaaltı Mevkii 102 Ada 5 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 645,95 m2
Kıymeti : 161.487,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 102 Ada, 4 Parsel, de kain arsa vasfında taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Yeşilkaraağaç M. Ilıcaaltı Mevkii 102 Ada 4 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 559,93 m2
Kıymeti : 139.982,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:26
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ILICAALTI Mevkii, 102 Ada, 10 Parsel, de kain arsa vasfında taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Yeşilkaraağaç M. Ilıcaaltı Mevkii 102 Ada 10 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 1.374,56 m2
Kıymeti : 343.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:36
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ILICAALTI Mevkii, 101 Ada, 42 Parsel, de kain üzerinde fırın, kümes, taş duvar bulunan taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Yeşilkaraağaç M. Ilıcaaltı Mevkii 101 Ada 42 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 2.553,73 m2
Kıymeti : 598.023,54 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:46
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ILICAALTI Mevkii, 101 Ada, 7 Parsel, de kain üzerinden samanlık ve besihane kapalı alanı, sağımhane, depo yapısı bulunan taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Yeşilkaraağaç M. Ilıcaaltı Mevkii 101 Ada 7 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 2.908,18 m2
Kıymeti : 1.165.640,46 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:56
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, YEŞİL KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, KARAKIRAN Mevkii, 220 Ada, 8 Parsel, de kain tarla vasfında taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Yeşil Karaağaç M. Karakıran Mevkii 220 Ada 8 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 33.240,06 m2
Kıymeti : 1.504.278,91 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : A-M haritasında görüldüğü üzere 2912 m²lik kısmında TEİAŞ lehine daimi irtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 11:06
23/05/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02039615