T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4821 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, BOZKURT Mahalle/Köy, 929 Ada, 203 Parsel, içinde 2 katlı yapı bulunan tapuda bağ yeri vasfında olan taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresine bulunan satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Bozkurt Mah.2.İpek Sok.No:50 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 2.272,23 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrk nizamda 4 kata müsadeli konut alanında ve yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 4.783.454,19 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:39
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, BOZKURT Mahalle/Köy, 929 Ada, 204 Parsel, tapuda bağ yeri vasfında olan taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresine bulunan satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Bozkurt Mah.929 Ada, 204 Parsel, Molla Ahmet Kuyusu Mevkii Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 56,82 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizamda 4 kata müsaadeli konut alanında ve yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 56.820,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:49
23/01/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01972802