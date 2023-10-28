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Resmi İlanlar T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2023-10-28 00:00:00 -

T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/20607 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/20607 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 646 Ada, 32 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı daire. Ayrıntısı esatış sitesinde ekli ilanlar ve bilirkişi raporundan öğrenilebilir.

Adresi : Karaağaç Mahallesi 1. Ak Sokak Dış Kapı No:1 - Tekmen Uluyolu Sokak Üzerinden Dış Kapı No:36 Dır. Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 448,36 m2

Arsa Payı : 58/2111

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizamda 5 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 608.569,50 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerinde ipotek şerhi bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KEMALÖZ Mahalle/Köy, 5324 Ada, 11 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı daire. Ayrıntısı esatış sitesinde ekli ilanlar ve bilirkişi raporundan öğrenilebilir.

Adresi : Kemalöz Mahallesi Eriş Sokak Dış Kapı No:9 Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 288,85 m2

Arsa Payı : 3858/28885

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizamda 2 kata müsadeli konut alanındadır.

Kıymeti : 726.972,44 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerinde ipotek şerhi bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 663 Ada, 10 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı daire. Ayrıntısı esatış sitesinde ekli ilanlar ve bilirkişi raporundan öğrenilebilir.

Adresi : Karaağaç Mahallesi Sarı Sokak Dış Kapı Nio:2 Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 336,54 m2

Arsa Payı : 7350/119742

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizamda 5 kata müsadeli konut alaınındadır.

Kıymeti : 803.713,21 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerinde ipotek şerhi bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 14:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, AYBEY Mahalle/Köy, 3756 Ada, 16 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı daire. Ayrıntısı esatış sitesinde ekli ilanlar ve bilirkişi raporundan öğrenilebilir.

Adresi : Tapuda Uşak Merkez Aybey Mahallesi 3756 Ada 16 Parsel 3 Bağımsız Blümde Kayıtlı Taşınmaz. Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 593,75 m2

Arsa Payı : 5540/59375

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik nizamda 2 kata müsadeli konut alanı

Kıymeti : 936.597,06 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde ipotek şerhi bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 14:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 14:12

26/10/2023

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01919641