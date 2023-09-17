T.C. UŞAK 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/412 Esas

2022/487 Karar

14.09.2023



İLAN METNİ

SANIK : SERKAN YILMAZ Cemil ve Sebahat oğlu 11.09.1981 Uşak doğumlu,



SUÇ : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma



SUÇ TARİHİ : 19/09/2019



KARAR TARİHİ :20/10/2022



Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan kovuşturma sonucunda, 20/10/2022 tarih 2022/412-2022/487 Esas ve Karar sayılı kararla kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi uyarınca DURMASINA kararı verilmiştir.



Karar, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş ve iş bu ilanın gazete ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve takip eden 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunarak tutanağa geçirilmek suretiyle Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince incelenmek üzere itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01892971