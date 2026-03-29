T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/2 Esas
Uşak ili Merkez ilçesi Aybey mahallesi (eski Köme) 1106 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet oğlu Alaettin ,Ayşe kızı Halime ,Ayşe kızı Ayşe ,Ethem oğlu Mustafa, Ethem kızı Alime , Ethem kızı Ayşe, Ethem karısı Refiye, İlyas oğlu Hüseyin, Osman Tiritzade, Hamit karısı Feride (,Hamit karısı Emine ,İlyas karısı Emineve İlyas oğlu Hüseyin' e kayyım atandığı, adı geçenler hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihi olan 07/01/2026 itibaren 6 ay süre içerisinde bilgi vermek üzere mahkememize başvurmaları, aksi takdirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, ölüme bağlı hakları aynen gaibin ölümü ile ispatlanmış sayılacağı, mirasın devlete geçeceği ihtar/ilan olunur. 13.03.2026
Basın No: ILN02434254