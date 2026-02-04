T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2026/32 Esas

29.01.2026

Konu : Gaiplik İlanı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bülent GÜNGÖR. arasında mahkememizde görülmekte olan Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

TMK'nun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık süre dolması nedeniyle aşağıda adı geçen tapu maliki hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik karar verilmesi istenmiş MK'nun 588/2. Fıkrası göndermesiyle uygulanacak olan MK'nun 33. Maddesi gereğince üçer ay ile iki yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/1085 Esas, 2015/29 K. Sayılı dosyasında, Uşak ili Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi 6471 ada 4 parsel , 6469 ada 3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hacı Sait; Halime Eşi 'ne Uşak Defterdarı İhsan Özbay'ın kayyım olarak atanmasına karar verildiği, adı geçenler hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay süre içinde bilgi vermeleri, mahkememize başvurmaları, aksi takdirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, ölüme bağlı hakları aynen gaibin ölümü ile ispatlanmış sayılacağı, mirasın devlete geçeceği ihtar/ilan olunur.07.01.2026

GAİP

ADI SOYADI : Hacı Sait

Eş Adı :Halime

