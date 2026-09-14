T.C. UŞAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2026/58 Esas

DAVALI : MUSTAFA GÜNDÜZ Hasköy İsmet Paşa Mevkii Gündüz Sk. No: 1A Ulubey/Uşak/ UŞAK

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Davalı MUSTAFA GÜNDÜZ ( TC:39311123610) UYAP sisteminde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, duruşma gününü bildirir davetiye bila ikmal iade edilmiş olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma gününün Davalı MUSTAFA GÜNDÜZ'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/12/2026 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147. maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ön inceleme duruşma zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02547372