T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/103 Esas

Uşak Belediye Başkanlığınca Uşak ili Merkez ilçesi Dikilitaş mahallesi 989 ada 22 parsel sayılı 14.073,00 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planında yol ve park alanında kaldığından Uşak Belediye Encümeninin 15.10.2025 tarih ve 2025/798 sayılı kararı ile davalı adına kayıtlı olan 210/14073 hissesinin kamulaştırılmasına karar alındığı, davalı Rahim CESUR'a ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın yükümlülüklerinden arındırılmış olarak tapuya davacı adına tescili için Mahkememizin 2026/103 Esas sırasında dava açılmıştır.

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 01.04.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02444626