T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/164 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Uşak İli, Merkez İlçesi, Emirfakı Mahallesi, 104 ada 24 parsel sayılı,1.075,74 m² yüzölçümlü taşınmazın 62,09 m²'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, davalı Fadime MIDIK'a ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin 2023/164 Esas sırasında dava açılmıştır.



a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,



b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,



c-Açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,



d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,



e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 18/09/2023

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Basın No: ILN01896727