T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 19/09/2024 gün ve 279578 sayılı oluru ile onaylanmasına müteakip Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı tarafından alınan onay kararı ile kamulaştırma kararı ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı Ramazan BARDAKÇI'ya ait Uşak ili, Merkez İlçesi Karlık Köyü, Gerenlik Mevkii, 115 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 2030,82 m²'lik kısmı için irtifak hakkı ve 146,41 m²'lik kısmı için ise mülkiyet hakkı tesisinden dolayı kamulaştırma bedelinin tespiti ile irtifakhakkının tapuya tescili için mahkememizin 2025/216 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a) İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b) İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak ve mülkiyet hakkının tapuya tescil edileceği,

c) Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği,

ç) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

d) İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 22.10.2025

