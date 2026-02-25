T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/8 Tereke

TUNCELİ ili, HOZAT ilçesi, TÜRKTANER mah/köy 10 Cilt, 13 Aile sıra no 32 sırada nüfusa kayıtlı 03/01/1957 doğumlu 17/11/2025 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ KILINÇ'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 22/02/2026

Basın No: ILN02408144