T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/270 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALILAR : 1-AYŞE EFESOY - 12519015420

2-NURULLAH EFESOY - 12555014272 (kendi adına asaleten kısıtlı 12549014400 TC kimlik nolu Ahmet Efesoy'a Vesayeten)

Davacı Garanti Bankası tarafından Uşak Merkez Elmalıdere Mah.1095 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak Ortaklığın Giderilmesi davası açılmakla,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/07/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02001804