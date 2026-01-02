T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2022/39 Tereke
KARAR NO : 2025/42 Tereke
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı kararı ile "28124495274 TC Kimlik nolu Hulusi Tekin ve Naciye oğlu 30/11/1946 doğumlu HASAN KARAKAYA'nın İİKnun 217/1 maddesi uyarınca TEREKESİNİN TASFİYESİNE TATİLİNE, alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa ilişkin işlemlerin tatbikine devam edilmesinin istenip masrafların peşin verilmemesi halinde tasfiyenin kapatılacağı" yönünde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/12/2025
