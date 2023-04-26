T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 5435 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 2.021,50 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma olmayıp, boş arsa vasfındadır. Batısında 1. Öncü sokak, doğusunda imar planında otopark alanı ve Yavuz Sultan Selim Caddesi cephelidir. İmar planında belirtilen yolları ve otopark alanı fiili olarak açık değildir. Geometrik olarak dikdörtgen biçimli, topoğrafik olarak hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Ulaşım imkanları kolay olup, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir. Civarında boş parseller oldukça fazladır. Bulunduğu konum itibari ile elektrik, su, kanalizasyon, yol hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Merkez/Uşak

Yüzölçümü : 2.021,50 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi imar planında yükseklik en çok 24,50 m. konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 8.086.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri -

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 11:30

13/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01818552