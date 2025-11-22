  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ESAS NO : 2025/276 Esas

İLAN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu, ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TEİAŞ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı : TEİAŞ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunun 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak işbu davalarda husumetin TEİAŞ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bilgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Uşak Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 16/12/2025 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 14.11.2025

ESAS NO: DAVALILAR:
2025/276 SULTAN ÖZYURT-HASİBE ÖZYURT-SENEM DAYIOĞLU-HASAN MURATHAN ÖZYURT-SELVER AKSOY
2025/277 SABAHAT KAHRAMAN-MEHMET ALİ ÇATAR-REMZİ ÇATAR
2025/278 ANADOLU ULAŞIM A.Ş
2025/279 İBRAHİM TUNÇ
2025/280 ERDOĞAN ÖZUĞUR

İLİ: UŞAK   İLÇESİ: MERKEZ

ESAS NO:        Mah./Köy:      Mevki           Ada:     Parsel:       Kamulaştırma alanı :
2025/276          Orta Köyü       Çakılarası     135        13               12,71 m²'lik kısmı
2025/277          Orta Köyü       Nohut Ovası 140        40                5.839,66 m²'lik kısmı İrtifak Hakkı
                                                                                                       136,89 m²'lik kısmı Mülkiyet Hakkı
2025/278          Orta Köyü       Nohut Ovası 140         50               23,42m²'lik kısmı
2025/279          Orta Köyü       Karaardıç     136          7                738,50 m²'lik kısmı İrtifak Hakkı
                                                                                                      141,61 m²'lik kısmı Mülkiyet Hakkı
2025/280         Orta Köyü        Çakılarası     135         11              3.284,14 m²'lik kısmı

