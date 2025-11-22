T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu, ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TEİAŞ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup;
Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı : TEİAŞ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunun 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak işbu davalarda husumetin TEİAŞ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bilgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Uşak Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 16/12/2025 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 14.11.2025
|ESAS NO:
|DAVALILAR:
|2025/276
|SULTAN ÖZYURT-HASİBE ÖZYURT-SENEM DAYIOĞLU-HASAN MURATHAN ÖZYURT-SELVER AKSOY
|2025/277
|SABAHAT KAHRAMAN-MEHMET ALİ ÇATAR-REMZİ ÇATAR
|2025/278
|ANADOLU ULAŞIM A.Ş
|2025/279
|İBRAHİM TUNÇ
|2025/280
|ERDOĞAN ÖZUĞUR
İLİ: UŞAK İLÇESİ: MERKEZ
ESAS NO: Mah./Köy: Mevki Ada: Parsel: Kamulaştırma alanı :
2025/276 Orta Köyü Çakılarası 135 13 12,71 m²'lik kısmı
2025/277 Orta Köyü Nohut Ovası 140 40 5.839,66 m²'lik kısmı İrtifak Hakkı
136,89 m²'lik kısmı Mülkiyet Hakkı
2025/278 Orta Köyü Nohut Ovası 140 50 23,42m²'lik kısmı
2025/279 Orta Köyü Karaardıç 136 7 738,50 m²'lik kısmı İrtifak Hakkı
141,61 m²'lik kısmı Mülkiyet Hakkı
2025/280 Orta Köyü Çakılarası 135 11 3.284,14 m²'lik kısmı
