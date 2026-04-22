T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/361

DAVALI : TÜLAY PAKOĞLAN- 50815739008-İbrahim ve Beyhan kızı, 19/09/1968 doğumlu

Davacılar Gül Şen, Metin Şen İle davalı Tülay Pakoğlan arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılaması sonunda:

Açılan davanın KISMEN KABUL- KISMEN REDDİNE,

Dava konusu Uşak ili Merkez ilçesi Bölme Mahallesi 509 ada 3 parsel sayılı taşınmaz yönünden açılan davanın davacı Gül ŞEN yönünden KABULÜ İLE işbu taşınmazdaki ortaklığın taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatları ile birlikte umuma açık olarak satış suretiyle giderilmesine,

Dava konusu Uşak ili Merkez ilçesi Bölme Mahallesi 542 ada 7 parsel sayılı taşınmaz yönünden açılan davanın davacı Metin ŞEN yönünden KABULÜ İLE işbu taşınmazdaki ortaklığın taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatları ile birlikte umuma açık olarak satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

İş bu metinde belirtilen gerekçeli karar hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02453222