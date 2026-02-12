T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/1 Tereke

Uşak ili Merkez ilçesi Ünalan Mahallesi 15 Cilt,184 Aile sıra no ve 23 sırada nüfusa kayıtlı17/07/1971 Uşak doğumlu 07/06/2025 tarihinde vefat eden Mehmet Aytaç ve Güner oğlu ZAFER YÖRÜKOĞLU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 09/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02399379