T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/1 Tereke Tereke

UŞAK ili, MERKEZ ilçesi, ÖZDEMİR mah/köy 13 Cilt, 89 Aile sıra no 8 sırada nüfusa kayıtlı 27/09/1961 doğumlu 31/01/2019 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ ERSİN KALELİOĞLU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 03/01/2024

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Basın No: ILN02055460