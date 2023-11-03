T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/47 Tereke



UŞAK ili, MERKEZ ilçesi, SELVİOĞLU mah/köy 86 Cilt, 35 Aile sıra no 90 sırada nüfusa kayıtlı 23/02/1996 doğumlu 25/05/2023 tarihinde vefat eden müteveffa SAMET SAVRAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,



Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01922490