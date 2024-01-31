T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/59 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kuyucak Mahallesi, 6068 Ada 11 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıflı 459,97 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Boş arsa vasfındadır.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli planında, ayrık nizamda 4 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 14:51
26/01/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01975280