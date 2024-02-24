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Resmi İlanlar T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-02-24 00:00:00 -

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1370 Esas
KARAR NO : 2023/1419

Kasten yaralama suçundan sanık, Sarour ve Eman oğlu, 05.12.1998 doğumlu, Suriye uyruklu HASHEM AL MFALANI'ye mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2022/1370 esas - 2023/1419 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/1370 esas sayılı dosyasında; sanıkların eylemlerine uyan "nitelikli olarak silahla kasten yaralama" suçundan 5237 sayılı yasanın 81/1 ve 35 maddesi hükümleri uyarınca yargılamasının yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair görevsizlik kararı verilmiş olmakla, sanık HASHEM AL MFALANI'nin işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ibraz edeceği dilekçe ile mahkememiz hükmüne karşı Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.02.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01990071