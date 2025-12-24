T.C. URLA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2018/547 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/547 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :zmir İl, Urla İlçe, ÖZBEK Mahalle/Köy, köyaltı Mevkii, 234 Ada, 2 Parsel, İzmir İli Urla İlçesi, Özbek Mahallesi, 6109 Sokak No:1 adresinde bulunan içerisinde 3 adet tavuk kümesi ve 1 adet ek binası bulunan bir taşınmazdır. kıymet takdiri istenilen taşınmazın Özbek Mahallesi, 6109 Sokak No:1 adresinde bulunduğu ve belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde 3 adet tavuk kümesi yapılmıştır. Söz konusu yapılar yaklaşık 30 yıllıktır. Tavuk kümeslerinin sırasıyla 1578 m2, 1418 m2 ve 765 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. 765 m2?lik tavuk kümesine bitişik tek katlı kargir 82 m2 alanlı yapı tespit edilmiştir. 1418 m2?lik tavuk kümesine bitişik ise tek katlı kargir 130 m2 alanlı başka bir yapı tespit edilmiştir. Söz konusu tavuk kümeslerinin üzerleri eternitle kaplıdır. Demir profil çatı makaslıdır. Ancak yapılan incelemede, 1578 m2 alanlı olan yapıda tadilat yapılmakta olduğu ve meskene çevirme faaliyetinin bulunduğu gözlemlenmiştir.

Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Özbek Mahallesinin merkezine 2000 metre mesafede bulunmaktadır. Denize 2000 metre uzaklıktadır. Urla Merkeze yaklaşık 9 km mesafededir.

Adresi : İzmir Urla Köyaqltı Mevkii 234 Ada 2 Parsel Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 8.291,82 m2

Arsa Payı : 1

İmar Durumu :İlçenin Özbek Mahallesi, tapunun 234 ada 2 no’lu parseli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır. İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak planlıdır. Taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve parsele ulaşımın sağlanması kaydıyla, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazi sınıflamalarına göre çiftçinin barınması amaçlı bağ evi ve/veya tarımsal amaçlı yapılar yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan uygulamaya geçilememektedir

Kıymeti : 35.113.776,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:37

18/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

