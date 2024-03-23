T.C. URLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2020/560 Esas

07/03/2024

MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu İzmir İli Urla İlçesi, Sıra Mahallesinde tapunun 405 ada 20 ve 22 parsel nolu kayıtlı taşınmazların paydaşlarından Havva oğlu Hüseyin için Urla Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11.03.2004 tarih ve 2003/477 esas 2004/93 karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı yasa hükümlerine göre Urla Mal Müdürü Kayyım olarak atanmış olduğundan; kayyım karar tarihinden itibaren 10 yıl süreyle ilgili şahsın mallarının kayyım tarafından idare edildiği ve bu sürenin dolduğu,adı geçen kişinin sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 18/09/2024 tarihine kadar mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02007318