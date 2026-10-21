T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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DAVACI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize daha önce davetiye çıkarılmış ancak; tebliğe yarar açık adresinizin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı görülmüş olup dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tarafınızca bu dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri duruşma gününe kadar mahkememize göndermeniz veya duruşmaya gelmediğiniz veya tarafınıza bir vekil tayin etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceğinin HMK.nun 147/2 maddesi gereğince bilinmesi, iş bu dava konusuna ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu tebliğden itibaren 10 (on) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun3l/b maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren taşınmazın başkasına devir, ferağ ve temlikinin yasak olduğunun aksi halin cezai ve hukuki sorumluluğu gerektirdiği, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, yukarıda husumetin yöneltileceği gösterilen idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, yine tarafınızca, belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde tarafınızdan kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında, dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

ESAS NO : 2025/322 Esas

DAVALI: ZÜLEYHA ŞAHİN, 287******44 T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Ali ve Havva Kızı, 1980 Doğumlu

Davacı vekili 06/09/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; dava konusu Ordu İli, Ünye İlçesi, inkur Mah. 4745 Ada4 Parsel numaralı taşınmazın 430.54 m² lik kısmına isabeteden bedelinin tespiti ile, bu bedellerin peşin olarak ödenmesi karşılığında bu taşınmazın 430.54 m² 'lik kısmına Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına irtifak hakkı tesisine karar verilmesini talep etmiştir.

Fen Bilirkişi tarafından dosyaya sunulan 22/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle: Davaya konu taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmayıp, en yakın eve 160 metre ve kadastro yoluna 13 metre mesafede ve önemli merkezlere olan kuş uçuşu mesafeleri ise Ünye-Akkuş Karayoluna 525 metre, İnkur Mahalle merkezi ve burada bulunan okula 2250 metre, Ünye İlçe merkezi ve burada bulunan kamu kurumlarına (belediye binası, hükümet konağı) 12200 metre, Ünye Adliye Sarayı ve şehir stadyumuna 11400 metre, Ünye Devlet Hastanesine 13800 metre uzaklıkta olduğunu mütala etmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya sunulan 04/12/2025 ve 18/09/2026 tarihli bilirkişi raporlarında özetle; Kurullarınca dava konusu taşınmaz üzerinden Enerji İletim Hattı geçirilmesi nedeniyle pilon yeri ve irtifak Kamulaştırması karşılığı bedeli Tablo 1'de 60.085,13 TL olarak hesaplanmış olup, Tablo 2'de davalıva/davalılara hissesi oranında tevzi edildiği mütala olunmuştur.

Tebliğ tarihinden itibaren; 6100 Sayılı HMK madde 122 gereğince 10 günlük kesin süre içerisinde HMK 126-129. maddelerindeki usule uygun tanzim edilmiş cevap dilekçenizi, tanık dahil tüm delillerinizi açıkça belirtecek şekilde sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını kanunen inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinde ileri sürülmediği takdirde ilk itirazları daha sonra ileri süremeyeceğiniz, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026

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Basın No: ILN02574396