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Resmi İlanlar T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-12-29 00:01:00 -

T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2023/199 Esas

DAVALI : HAYRİYE YILMAZ

Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Gökpınar Köyü, 123 ada 34 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01959880