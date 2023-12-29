T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
2023-12-29 00:01:00 -
T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO : 2023/199 Esas
ESAS NO : 2023/199 Esas
DAVALI : HAYRİYE YILMAZ
Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Gökpınar Köyü, 123 ada 34 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01959880