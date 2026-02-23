T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2020/98 Esas
DAVALI ERCAN ÖZER
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde tebligata elverişli adres tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememizce alınan bilirkişi ek tenkis raporu ile mirasçıların saklı payına herhangi bir ihlal söz konusu olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.
Durusma Günü: 22/04/2026 günü saat: 10:10'da olup ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunulabileceğine ilişkin bilirkişi raporunun tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.