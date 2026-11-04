T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazları DSİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel ve tescil davalarında;

1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırdığı,

2-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,

5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,

6-Mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Belirlenen günlerde duruşmaların yapılacağı taraflara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Sıra Esas İlçe Köy/Mah. Ada Parsel Malik Vasfı Yüzölçümü Dava Tarihi 1 2026/72 Tuzluca Aşağı 163 10 ALİ KOÇU-332******22

NURETTİN KOÇU-331******42

DAŞO KOÇU -

HANO KOÇU - Yol 818,25 14/05/2026 2 2026/72 Tuzluca Aşağı 163 11 ALİ KOÇU-332******22

NURETTİN KOÇU-331******42

DAŞO KOÇU -

HANO KOÇU - Yol 442,28 14/05/2026 3 2026/74 Tuzluca Aşağı 165 13 KEMAL TÜRKAN-285******60

MAHİR TÜRKAN-285******80

ŞERİFE BULUT-238******66 Yol 743,88 14/05/2026 4 2026/74 Tuzluca Aşağı 165 15 KEMAL TÜRKAN-285******60

MAHİR TÜRKAN-285******80

ŞERİFE BULUT-238******66 Yol 107,52 14/05/2026 5 2026/74 Tuzluca Aşağı 165 17 KEMAL TÜRKAN-285******60

MAHİR TÜRKAN-285******80

ŞERİFE BULUT-238******66 Yol 1.416,58 14/05/2026 6 2026/76 Tuzluca Aşağı 171 110 OKTAY ÇAKMAK-437******74 Yol 1946,05 14/05/2026 7 2026/70 Tuzluca Aşağı 171 106 ESEDULLAH KARGİN-661******58

FAHRİYE SAYAN-717******16

GÜLAVER HANAY-256******78

HÜLYA İSKENDER-191******30

KEMAL BAYRAM-424******08

KENAN BAYRAM-424******90

LEMAN KARACA-641******84

METİN KARGİN-661******12

NİGAR ALCAN-132******32

PERİHAN KALAFAT-399******32

RAHİLE YILDIZ-217******74

SİBEL SALAM-739******46

TEKİN BAYRAM-424******44

YAKUP KARGİN-661******84

YILDIZ BAYRAM-424******36 Yol 92,38 14/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02585041