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Resmi İlanlar T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-06 00:00:00 -

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/229 Esas
 
21/02/2024
 
İLAN TUTANAĞI
 
Davacı , MEHMET KORKMAZ ile Davalı , MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
 
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesinde kain;

Davacı Mehmet KORKMAZ tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen kuzeyi; zeminde mevcut yol, doğusu; Ceceli mahallesi 525 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, Güneyi; zeminde mevcut yol, batısı; Kısmen Ceceli mahallesi 388 ada 1 numaralı taşınmaz ve kısmen Mehmet ARAPOĞLU arazisi olan 1952,88 m² , taşınmazların 45907676408 T.C. Kimlik nolu MEHMET KORKMAZ adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01996432