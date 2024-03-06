T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-06 00:00:00 -
T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/229 Esas
21/02/2024
İLAN TUTANAĞI
Davacı , MEHMET KORKMAZ ile Davalı , MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesinde kain;
Davacı Mehmet KORKMAZ tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen kuzeyi; zeminde mevcut yol, doğusu; Ceceli mahallesi 525 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, Güneyi; zeminde mevcut yol, batısı; Kısmen Ceceli mahallesi 388 ada 1 numaralı taşınmaz ve kısmen Mehmet ARAPOĞLU arazisi olan 1952,88 m² , taşınmazların 45907676408 T.C. Kimlik nolu MEHMET KORKMAZ adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01996432