T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-02-28 00:00:00 -
T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/553 Esas
21/02/2024
Konu: İlan metni
İLAN TUTANAĞI
Davacı , YÜCEL ORÇAN ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı , YÜCEL ORÇAN ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesinde kain;
Davacı YÜCEL ORÇAN tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen Doğusunda ve batısında tescilsiz taşınmaz, batısında tescilsiz taşınmaz sonrasında 384 ada 31 nolu parsel, kuzeyinde tescilsiz taşınmaz sonrasında 384 ada 4 nolu parsel, güneyinde tescilsiz taşınmaz sonrasında yol ile çevrili 3255,83 m², taşınmazların 17786613706 T.C. Kimlik nolu YÜCEL ORÇAN adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01991940