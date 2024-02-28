T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/553 Esas

21/02/2024

Konu: İlan metni

İLAN TUTANAĞI



Davacı , YÜCEL ORÇAN ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesinde kain;

Davacı YÜCEL ORÇAN tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen Doğusunda ve batısında tescilsiz taşınmaz, batısında tescilsiz taşınmaz sonrasında 384 ada 31 nolu parsel, kuzeyinde tescilsiz taşınmaz sonrasında 384 ada 4 nolu parsel, güneyinde tescilsiz taşınmaz sonrasında yol ile çevrili 3255,83 m², taşınmazların 17786613706 T.C. Kimlik nolu YÜCEL ORÇAN adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01991940